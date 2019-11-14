Выпущена «5G-версия» iPhone 11

В популярном интернет-магазине Jingdong недавно появилась контрактная версия iPhone 11 5G от оператора China Mobile. Стоимость её оказалась даже меньше, чем у оригинала.

Впрочем, есть причины сомневаться в том, что приставка «5G» здесь добавлена не просто так. iPhone 11 не имеет аппаратных возможностей для работы в сетях пятого поколения. Поэтому «5G» в названии модели, скорее всего, лишь маркетинговая уловка. А потребителям придётся довольствоваться поддержкой 4G.