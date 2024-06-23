Выпущена дорожная карта Samsung One UI 7, и какие устройства получат Android 15

Опубликовано 23 июня 2024, 14:09
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Выпущена дорожная карта Samsung One UI 7, и какие устройства получат Android 15Есть ли место вашему устройству
Samsung представила дорожную карту One UI 7 на базе Android 15, обещающего значительные обновления и новые функции для широкого спектра устройств Galaxy. Samsung начнет программу бета-тестирования Android 15 внутри One UI 7 с серии Galaxy S24 в августе 2024 года.
К участию в программе допускаются флагманские устройства Samsung серии Galaxy S, включая модели S21, S22, S23 и, конечно же, S24. Кроме того, обновление получат устройства серии Galaxy Z, такие как линейки Fold и Flip, а также различные модели Galaxy Tab серии A и S. С подробным списком вы можете ознакомиться в источнике.
Пользователи могут ожидать улучшений в дизайне интерфейса, усиленных мер безопасности и "более глубокой интеграции в экосистему Samsung". Обновление также обещает новые ИИ-функции, оптимизацию аккумулятора и улучшения производительности.