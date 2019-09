Выпущена финальная версия новой операционной системы для iPhone

iOS 13 совместима с моделями iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, а также с плеером iPod touch 7‑го поколения.

Из нововведений в системе можно отметить тёмный режим, новые возможности для редактирования контента, озвучку Siri входящих сообщений. Кроме того, в два раза увеличилась скорость загрузки приложений, на 30% — скорость распознавания лица через Face ID. Больше нет приложений «Найти iPhone» и «Найти Друзей». Их объединили в «Локатор». Улучшились инструменты редактирования фото и видео в стандартном приложении «Фото». В видео теперь, например, можно изменять яркость и контрастность. В приложении «Камера» — специально настроить портретное освещение.

Некоторые функции станут доступны только 30 сентября с выходом iOS 13.1.9. Это вышеупомянутое зачитывание Siri сообщений и подключение двух пар AirPods к одному iPhone.