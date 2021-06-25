Выпущены новые недорогие смартфоны Alcatel

Устройства называются Alcatel 1 (2021), Alcatel 1L Pro и Alcatel Movetime Family Watch 2.

Первый смартфон является аппаратом начального уровня, обладает 5-дюймовым экраном, процессором MediaTek MT6739, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ хранилища. Устройство работает под управлением Android 11 Go Edition. Также у него есть аккумулятор на 2000 мАч, фронталка на 2 Мп и основная камера на 8 Мп. На европейском рынке смартфон оценён всего в 59 евро.

У Alcatel 1L Pro установлен экран побольше — 6,1 дюйма, чипсет Unisoc SC9863A, есть 2 ГБ оперативки и 32 ГБ внутренней памяти. Батарея здесь имеет ёмкость 3000 мАч. Фронтальная камера 5-Мп, а основная — 13 Мп. Смартфон также работает под управлением Android 11 Go Edition. Оценён примерно в $133.