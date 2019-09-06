Вышедший сегодня в России флагман Redmi проверили на прочность

Redmi K20 Pro журналисты с подачи компании прозвали «убийцей флагманов». Характеристики у него, и правда, очень неплохие.

Сначала Зак проверил, как у смартфона работает механизм выдвижной фронтальной камеры (выглядит завораживающе). Камера исправно «прячется» во время падений. Чуть позже блогер поцарапал модуль, сделанный в основном из пластика (кроме покрытой стеклом линзы). Сломать модуль руками оказалось задачей непростой.

Про традиционный тест устойчивости стекла к царапинам можно подробно не рассказывать (выдерживает на уровне большинства современных смартфонов). Однако стоит помнить, что у Redmi K20 Pro сканер отпечатков пальце встроен в экран. И, как оказалось, на его работоспособность не влияют даже глубокие царапины.

Тест на сгиб устройство тоже прошло хорошо. В целом, Redmi K20 Pro показал себя достойно.

В России он (а точнее Xiaomi Mi 9T Pro) стоит 33 990 рублей.