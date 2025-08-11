Вышел Infinix GT 30 — недорогой игровой смартфон с подсветкой и триггерами

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1224p, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4500 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i, есть сканер отпечатков под экраном и имеет отверстие под 13-МП фронтальную камеру. Сзади установлены 64-МП основная камера Sony IMX682 и 8-МП сверхширокоугольная.

В основе — процессор MediaTek Dimensity 7400, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Работает смартфон на Android 15 с оболочкой XOS 15. Производитель обещает два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности.

Для игр предусмотрены триггеры, система охлаждения с 6-слойной паровой камерой и настраиваемая подсветка. Аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч поддерживает зарядку 45 Вт. Есть защита от брызг по стандарту IP64, вес — 187 г.

Продажи в Индии стартуют 14 августа. Доступны цвета Cyber Blue, Pulse Green и Blade White. Цена — от 19 499 рупий ($220) за версию 8/128 ГБ и 20 999 рупий ($240) за 8/256 ГБ.