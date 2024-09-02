Galaxy Quantum 5 по цене ~$ 465 доступен в трех цветах. Ранние пользователи, оформившие предварительный заказ в период с 23 по 27 августа, могли воспользоваться рядом преимуществ, включая оригинальный силиконовый чехол Samsung, подписку на YouTube Premium и Microsoft 365 Basic, а также другие «плюшки».

Galaxy Quantum 5 оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Он работает на базе чипа Exynos 1480, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, под управлением Android 14 с четырьмя обещанными обновлениями. Есть основная задняя камера на 50 Мп, фронтальная — на 32 Мп и аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.