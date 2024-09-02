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Опубликовано 02 сентября 2024, 19:30
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Вышел Samsung Galaxy Quantum 5 — «квантовая» версия Galaxy A55

Скачок в мобильной безопасности?
Samsung выпустила Galaxy Quantum 5, усовершенствованную версию Galaxy A55, предназначенную для южнокорейского рынка. В новый вариант интегрирован передовой чип безопасности с квантовой криптографией от ID Quantique (IDQ).
Вышел Samsung Galaxy Quantum 5 — «квантовая» версия Galaxy A55
© Ferra

Устройство, поступившее в продажу 28 августа через SK Telecom, представляет собой значительный шаг вперед в стремлении Samsung обеспечить безопасность мобильных технологий, отмечают СМИ.

Вышел Samsung Galaxy Quantum 5 — «квантовая» версия Galaxy A55

© Samsung

Galaxy Quantum 5 по цене ~$ 465 доступен в трех цветах. Ранние пользователи, оформившие предварительный заказ в период с 23 по 27 августа, могли воспользоваться рядом преимуществ, включая оригинальный силиконовый чехол Samsung, подписку на YouTube Premium и Microsoft 365 Basic, а также другие «плюшки».

Galaxy Quantum 5 оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Он работает на базе чипа Exynos 1480, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, под управлением Android 14 с четырьмя обещанными обновлениями. Есть основная задняя камера на 50 Мп, фронтальная — на 32 Мп и аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Источник:SamMobile
Автор:Максим Многословный
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