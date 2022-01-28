Вышел смартфон-копия iPhone 13 на фирменной системе Huawei

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Вышел смартфон-копия iPhone 13 на фирменной системе HuaweiЕщё и дешёвый
Сегодня в Китае представили очень своеобразный смартфон — Gionee G13 Pro. Он сочетает в себе дизайн iPhone 13 и фирменную операционную систему HarmonyOS от Huawei. Кроме того, устройство дешёвое.
Смартфон G13 Pro оснащён 6,26-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FHD+. У него есть «чёлка», в которой находится 5-мегапиксельная селфи-камера. Устройство получило чипсет Unisoc T310, 4 ГБ оперативной памяти и 32/128 ГБ встроенной памяти.
Основную камеру составляют датчики на 13 Мп и 2 Мп (макрообъектив). Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 3500 мАч. То есть по характеристикам ему далеко от iPhone.
Цены на Gionee 13 Pro начинаются с $83 (около 6,5 тысячи рублей). Смартфон будет продаваться на JD.com.
Источник: GSMArena