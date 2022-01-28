Вышел смартфон-копия iPhone 13 на фирменной системе Huawei

Основную камеру составляют датчики на 13 Мп и 2 Мп (макрообъектив). Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 3500 мАч. То есть по характеристикам ему далеко от iPhone.

Цены на Gionee 13 Pro начинаются с $83 (около 6,5 тысячи рублей). Смартфон будет продаваться на JD.com.