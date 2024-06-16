Vivo Y28 4G обладает дизайном с заметным модулем камеры и «металлической глянцевой рамкой», которая повышает его «эстетическую привлекательность», отмечают СМИ. Телефон доступен в цветах Agate Green и Gleaming Orange.

Смартфон оснащен 6,68-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 720×1608 и частотой обновления 90 Гц. Он оснащен двойной задней камерой с 50-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельным датчиком глубины, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Vivo Y28 4G работает на базе процессора Helio G85 SoC.

Главной особенностью Vivo Y28 4G является его аккумулятор емкостью 6 000 мАч, поддерживающий быструю зарядку 44 Вт. Среди дополнительных характеристик — защита от пыли и брызг по стандарту IP64, двойные стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев.

Vivo Y28 4G уже доступен по цене около 199 долларов в конфигурации 8/256 ГБ.