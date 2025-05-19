Вышел ZTE Axon 50 с мощным процессором, 144 Гц и быстрой зарядкой

Опубликовано 19 мая 2025, 13:301 мин.
Вышел ZTE Axon 50 с мощным процессором, 144 Гц и быстрой зарядкойЧто предложит
ZTE выпустила в Китае новый смартфон Axon 50 Standard Edition — модель средней категории между Axon 50 Ultra и Axon 50 Lite. Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Экран яркий, с хорошей цветопередачей и защитой от синего света.
© ZTE
Внутри стоит процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ быстрой встроенной памяти. Смартфон работает на фирменной оболочке MyOS 12.
Основная камера тройная: главный сенсор на 64 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера на 50 МП с макросъёмкой и телеобъектив на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.
Стоимость Axon 50 — около 250 долларов, и он уже доступен для покупки в Китае.