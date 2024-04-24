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Опубликовано 24 апреля 2024, 21:45
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Вышла беспроводная зарядка для iPhone в виде ретро-консоли Game Boy

На основе MagSafe
Конечно, MagSafe — не самый эффективный способ зарядки iPhone, а необходимость в специальных чехлах может доставить немало хлопот. Но кому нужна максимальная эффективность, когда можно предаться ностальгии? Именно для этого создан Elago MagSafe MS W5.
Вышла беспроводная зарядка для iPhone в виде ретро-консоли Game Boy
© Ferra

Хотя кнопки и переключатели носят чисто декоративный характер (не надейтесь, что во время зарядки телефона вы сможете поиграть в Марио), «очарование» беспроводной зарядки неоспоримо.

При цене $ 25,99 на Amazon (кабель в комплект не входит) это относительно недорогой способ добавить немного ретро-стиля в вашу зарядную рутину. Кроме того, он работает как с MagSafe для iPhone, так и с новым стандартом Qi2 для Android-устройств.

Вышла беспроводная зарядка для iPhone в виде ретро-консоли Game Boy

© Elago

Осталось дождаться полноценной консоли в таком же форм-факторе и с такими же функциями, чтобы было чем себя занять во время зарядки смартфона.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#зарядка
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#iPhone
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#ретро