Вышла беспроводная зарядка для iPhone в виде ретро-консоли Game Boy

Хотя кнопки и переключатели носят чисто декоративный характер (не надейтесь, что во время зарядки телефона вы сможете поиграть в Марио), «очарование» беспроводной зарядки неоспоримо.

При цене $ 25,99 на Amazon (кабель в комплект не входит) это относительно недорогой способ добавить немного ретро-стиля в вашу зарядную рутину. Кроме того, он работает как с MagSafe для iPhone, так и с новым стандартом Qi2 для Android-устройств.