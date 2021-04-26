Вышла новая версия iOS с режимом защиты данных

Помимо этого, iOS 14.5 включает полезную для владельцев Apple Watch функцию. Теперь iPhone может автоматически разблокироваться, если на руке надеты часы. Это сделано для того, чтобы ускорить процесс разблокировки, пока пользователи всё ещё вынуждены носить маски. Для работы этой функции необходимо установить watchOS 7.4.

Также iOS и iPadOS 14.5 получили новые эмодзи, поддержку последних игровых контроллеров от PS5 и Xbox Series X/S. Начиная с обновления 14.5, Apple больше не будет по умолчанию использовать женский голос для ассистента Siri. Можно будет изначально выбрать тот голос, который нравится больше.