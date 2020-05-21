Вышла новая версия операционной системы iPhone с функциями для пандемии

Речь идёт о версии iOS 13.5. Раньше при ношении маски пользователем разблокировка смартфона становилась не очень удобной. iPhone сначала пытался считать лицо пользователя, а только потом предлагал ввести пароль. Теперь владельцы смартфонов получили возможность сразу свайпать по экрану, чтобы перейти к вводу пароля, если на лице находится маска.

Кроме того, в iOS 13.5 добавили технологию отслеживания контактов заразившихся коронавирусом. Теперь, если человек взаимодействовал с пациентом, ему придёт уведомление об этом. Отмечается, что для работы системы необходимо установить отдельное приложение.

Помимо этого, новая версия ОС позволяет делиться треками, альбомами и плейлистами из Apple Music в историях Facebook и Instagram.