Вышла шестая бета-версия One UI 6 для Samsung Galaxy S23

Последнее обновление, получившее обозначение ZWJ6 и весом около 900 МБ, в настоящее время доступно для пользователей Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra в Индии. Хотя официальный журнал изменений довольно краток и содержит упоминания о повышении стабильности сенсорного ввода и общей стабильности программного обеспечения, в нем также содержится намек на «множество других улучшений», которые пока не уточняются.

Примечательно, что One UI 6.0 был официально анонсирован на SDC23, и с выходом шестой бета-версии Samsung, возможно, приближается к стабильному релизу для серии Galaxy S23.

Ожидается, что Galaxy S23 станет одним из первых устройств, получивших стабильную версию One UI 6.0, но и многие другие устройства Samsung Galaxy могут получить обновление, причем некоторые из них должны получить его до конца года.