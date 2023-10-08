Вышла шестая бета-версия One UI 6 для Samsung Galaxy S23

Вышла шестая бета-версия One UI 6 для Samsung Galaxy S23Лучше дождаться стабильной версии
Samsung продолжает активно обновлять бета-версию One UI 6.0: уже выпущена шестая итерация для серии Galaxy S23. Это произошло вскоре после выхода пятой бета-версии.
Последнее обновление, получившее обозначение ZWJ6 и весом около 900 МБ, в настоящее время доступно для пользователей Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra в Индии. Хотя официальный журнал изменений довольно краток и содержит упоминания о повышении стабильности сенсорного ввода и общей стабильности программного обеспечения, в нем также содержится намек на «множество других улучшений», которые пока не уточняются.
Примечательно, что One UI 6.0 был официально анонсирован на SDC23, и с выходом шестой бета-версии Samsung, возможно, приближается к стабильному релизу для серии Galaxy S23.
Ожидается, что Galaxy S23 станет одним из первых устройств, получивших стабильную версию One UI 6.0, но и многие другие устройства Samsung Galaxy могут получить обновление, причем некоторые из них должны получить его до конца года.