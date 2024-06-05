Вышло Zerocam - приложение камеры для iPhone без каких-либо настроек

Когда вы открываете Zerocam, перед вами только предварительный просмотр изображения и кнопка затвора - никаких отвлекающих факторов, только фотография.

Философия Zerocam призвана "помочь пользователям сосредоточиться на съемке моментов, а не на настройках". Есть и поддержка виджетов для удобства.

Интересно, что Zerocam снимает фотографии в формате RAW, а затем конвертирует их в JPEG, в результате чего получаются практически несжатые изображения. Это позволяет избежать слишком резких и измененных в цвете результатов, которые не нравятся некоторым пользователям в Smart HDR iPhone.

Приложение бесплатно, но с ограничением в 12 фотографий в день, или пользователи могут приобрести Zerocam Infinite за $9,99, чтобы получить неограниченное количество фотографий.