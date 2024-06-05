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Опубликовано 05 июня 2024, 13:37
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Вышло Zerocam - приложение камеры для iPhone без каких-либо настроек

Где-то всплакнула “инстадива”
В мире, где приложения для камер изобилуют многочисленными функциями, Zerocam выделяется тем, что предлагает простой подход к фотографии. Это новое приложение для iPhone избавлено от всех настроек и возможностей постобработки, пишут СМИ.
Вышло Zerocam - приложение камеры для iPhone без каких-либо настроек
© 9to5Mac

Когда вы открываете Zerocam, перед вами только предварительный просмотр изображения и кнопка затвора - никаких отвлекающих факторов, только фотография.

Философия Zerocam призвана "помочь пользователям сосредоточиться на съемке моментов, а не на настройках". Есть и поддержка виджетов для удобства.

Интересно, что Zerocam снимает фотографии в формате RAW, а затем конвертирует их в JPEG, в результате чего получаются практически несжатые изображения. Это позволяет избежать слишком резких и измененных в цвете результатов, которые не нравятся некоторым пользователям в Smart HDR iPhone.

Приложение бесплатно, но с ограничением в 12 фотографий в день, или пользователи могут приобрести Zerocam Infinite за $9,99, чтобы получить неограниченное количество фотографий.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#камера
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#iPhone
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#приложение