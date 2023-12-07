Вызов по спутнику в iPhone уже больше десятка раз спас жизни

По словам Майка Леума, помощника директора департамента шерифа округа Лос-Анджелес, благодаря функции быстрой связи и точного определения местоположения были однозначно спасены жизни. По его словам, двусторонняя связь позволяет оперативно собирать важную информацию, повышая эффективность работы экстренных служб.

Стив Голдсуорси, директор по поисково-спасательным технологиям шерифа округа Лос-Анджелес, считает, что вызов экстренных служб через спутник «полностью меняет правила игры». Отвечая на вопросы о возможных злоупотреблениях, Голдсуорси подчеркивает, что к SOS-вызовам относятся со всей серьезностью, учитывая замечательный процент успеха этой функции.