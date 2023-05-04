Взгляните на новые версии флагмана Xiaomi 13 Ultra

Напомним, что смартфон оснащен 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой кадров 120 Гц и яркостью 2600 нит.

Устройство может похвастаться 50-Мп сенсором основной камеры, телеобъективом, широкоугольным объективом и перископическим модулем. Также имеется 32-Мп селфи-камера и режим Leica Street Mode, который сокращает время включения камеры до 0,8 секунды.

Xiaomi 13 Ultra работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и оснащается до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5 000 мАч, который, по словам Xiaomi, обеспечивает до 1,5 дней автономной работы. Есть поддержка быстрой 90-ваттной зарядки.

Смартфон также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.