СМИ пишут, что после инцидента в сети начал распространяться слух, что пожал случился на складе Xiaomi. Компания опровергла эту информацию. Однако в Xiaomi подтвердили, что на том складе хранились товары компании. Они, конечно, были повреждены из-за пожара. К счастью, весь товар был застрахован.

В Xiaomi заверили, что клиенты из Южного Китая не почувствуют никаких задержек в поставках.