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Сегодня в 14:26
Взорвался склад со смартфонами XiaomiГоворят, это не должно повлиять на поставки
Китайские СМИ рассказали, что в субботу взорвался склад с электроникой. Пожар был таким сильным, что образовалось даже большое грибовидное облако. На складе хранились в том числе смартфоны Xiaomi.
Склад принадлежал компании Hunan Nantang Warehousing and Logistics Company. Для тушения огня пришлось отправить несколько пожарных машин. Почему произошёл взрыв — неясно.
СМИ пишут, что после инцидента в сети начал распространяться слух, что пожал случился на складе Xiaomi. Компания опровергла эту информацию. Однако в Xiaomi подтвердили, что на том складе хранились товары компании. Они, конечно, были повреждены из-за пожара. К счастью, весь товар был застрахован.
В Xiaomi заверили, что клиенты из Южного Китая не почувствуют никаких задержек в поставках.