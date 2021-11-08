Взрыв смартфона OnePlus оставил на человеке страшный ожог

В посте пользователь осуждает поведение компании OnePlus, которая, по его мнению, игнорирует проблему. Сама OnePlus ещё не прокомментировала ситуацию.

СМИ напоминают, что это уже четвёртый известный случай взрыва или возгорания модели OnePlus Nord 2. Все случаи произошли в Индии. Сама OnePlus ранее говорила, что возгораниях могли быть виноваты сами пользователи.

Стоит отметить, что смартфон OnePlus Nord 2 вышел не так давно — в июле 2021 года.