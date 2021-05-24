Взрыв зарядки для iPhone повредил глаз девушки

Об этом рассказывает «Лента.ру». 19-летняя девушка на время дала свой провод для iPhone попользоваться другу. После того, как аксессуар вернули, владелица заметила на кабеле небольшое отверстие. Впрочем, значение она этому не придала.

Когда девушка подключила кабель к зарядному устройству, из отверстия начал идти дым. Затем раздался небольшой взрыв. Девушка поднесла зарядку слишком близко к себе, она загорелась и повредила глаз пользовательницы.

Врачи пришли к выводу, что сноп искр повредил роговицу. Пациентка временно утратила способность видеть одним глазом. Через сколько глаз восстановит зрение, неясно.

Стоит отметить, что на сайте Apple указано: пользоваться аксессуарами для зарядки с повреждениями нельзя.