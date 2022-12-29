WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов Apple

WhatsApp перестанет работать почти на 50 различных устройствах 31 декабря 2022 года. Среди устройств в списке есть iPhone 5 и iPhone 5c. Это было ожидаемо, поскольку WhatsApp прекратил работу своего приложения для iOS 10 и iOS 11 еще в октябре.

Помимо вышеупомянутых моделей iPhone, WhatsApp также перестанет работать на таких устройствах, как HTC Desire 500, Lenovo A820, LG Optimus и Samsung Galaxy S3.

После 31 декабря пользователи больше не смогут отправлять сообщения WhatsApp или совершать звонки WhatsApp с этих телефонов.