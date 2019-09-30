WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

А также Windows Phone (но тут вопросов, в принципе, нет). Для данной «операционки» поддержка прекратится 31 декабря 2019 года. С 1 февраля это же ожидает Android 2.3 Gingerbread и iOS 8.

Что касается последней, то владелец мессенджера, компания Facebook заявила следующее: чтобы сохранить доступ ко всем функциям приложения, пользователям будет нужно либо обновиться до более поздних версий операционной системы, либо купить устройства с iOS 9 и выше. Запустить WhatsApp на устаревших моделях будет возможно, но создать новую учётную запись или повторно верифицировать старую уже не получится.