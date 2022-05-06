WSJ: Xiaomi и другие китайские компании сократили поставки в Россию под страхом западных санкций

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WSJ: Xiaomi и другие китайские компании сократили поставки в Россию под страхом западных санкцийОни втихую перестают работать в стране
The Wall Street Journal сообщил, что китайские технологические компании, в том числе Xiaomi и Lenovo, тихо отказываются от ведения бизнеса в России под давлением американских санкций. Это происходит, несмотря на призывы Пекина к компаниям сопротивляться принуждению из-за рубежа.
WSJ ссылается на интервью с людьми, знакомыми с этим вопросом. По их словам, несколько крупных компаний сокращают поставки в Россию, не делая никаких публичных заявлений. Это уже сделали производитель компьютеров Lenovo и создатель смартфонов Xiaomi.
Журналисты сообщили, что экспорт из Китая в Россию в марте снизился по сравнению с февралём более чем на 40%, а поставки смартфонов упали почти на две трети. Уменьшились и поставки базовых станций — на 98%.