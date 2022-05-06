WSJ: Xiaomi и другие китайские компании сократили поставки в Россию под страхом западных санкций

WSJ ссылается на интервью с людьми, знакомыми с этим вопросом. По их словам, несколько крупных компаний сокращают поставки в Россию, не делая никаких публичных заявлений. Это уже сделали производитель компьютеров Lenovo и создатель смартфонов Xiaomi.

Журналисты сообщили, что экспорт из Китая в Россию в марте снизился по сравнению с февралём более чем на 40%, а поставки смартфонов упали почти на две трети. Уменьшились и поставки базовых станций — на 98%.