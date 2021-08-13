Wylsacom остался в восторге от нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip3

Во-первых, у смартфона стильный дизайн, который понравится как девушкам, так и парням. И при этом, как заметил ведущий, предыдущая модель казалась ему "девчачьей", а эта - действительно более универсальная. Также есть матовый и глянцевый варианты корпуса.

Во-вторых, в сложенном виде рядом с камерами теперь есть сенсорный дисплей. Он позволяет проверять время, также на дисплей можно добавлять другие виджеты.