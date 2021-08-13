Wylsacom остался в восторге от нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip3

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Сегодня в 19:11
Wylsacom остался в восторге от нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip3У модели множество преимуществ
Блогер Валентин Петухов рассказ о первых впечатлениях от Galaxy Z Flip3.
Во-первых, у смартфона стильный дизайн, который понравится как девушкам, так и парням. И при этом, как заметил ведущий, предыдущая модель казалась ему "девчачьей", а эта - действительно более универсальная. Также есть матовый и глянцевый варианты корпуса.
Во-вторых, в сложенном виде рядом с камерами теперь есть сенсорный дисплей. Он позволяет проверять время, также на дисплей можно добавлять другие виджеты.
В-третьих, блогер отметил влагозащиту, более прочное стекло, алюминиевый корпус, компактность и удобство использования.
В целом девайс очень понравился Wylsacom. Он признался, что мог бы приобрести себе такой же смартфон.