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Wylsacom остался в восторге от нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip3

У модели множество преимуществ
Блогер Валентин Петухов рассказ о первых впечатлениях от Galaxy Z Flip3.
Wylsacom остался в восторге от нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip3

Во-первых, у смартфона стильный дизайн, который понравится как девушкам, так и парням. И при этом, как заметил ведущий, предыдущая модель казалась ему "девчачьей", а эта - действительно более универсальная. Также есть матовый и глянцевый варианты корпуса.

Во-вторых, в сложенном виде рядом с камерами теперь есть сенсорный дисплей. Он позволяет проверять время, также на дисплей можно добавлять другие виджеты.

Wylsacom остался в восторге от нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip3

В-третьих, блогер отметил влагозащиту, более прочное стекло, алюминиевый корпус, компактность и удобство использования.

В целом девайс очень понравился Wylsacom. Он признался, что мог бы приобрести себе такой же смартфон.