Wylsacom рассказал, что изменилось в iPhone 13 по сравнению с iPhone 12

Блогер Wylsacom поделился впечатлениями о новой модели iPhone и оценил, насколько она отличается от предыдущей.

Интересен тот факт, по словам ведущего, что между iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro разница довольно значительная, а между iPhone 12 и iPhone 13 как будто её почти нет. При этом 12-я "простая" версия останется в официальных магазинах в отличие от Pro и по цене 12-й мало отличается от 13-го: второй всего на 10 тысяч рублей дороже первого. Так есть ли смысл брать iPhone 13? Чем отличается один аппарат от другого?

Цвета корпуса у iPhone 13 в отличие от 12-го более насыщенные, но это касается только перекликающихся. Зелёный у 12 и розовый у 13 получились бледноватые. А чёрный и белый варианты у этих версий идентичны. У модели 2020 года есть ещё и фиолетовый цвет при этом, что делает устройство уникальным. По дизайну в целом у смартфонов отличий практически нет.

Яркость экрана. У iPhone 13 она (стандартная) стала больше: 800 вместо 625 кд/м².

Камера. На первый взгляд кажется, что у iPhone 13 она не изменилась, говорит Валентин. Но работает она так же, как у iPhone 12 Pro Max. Следовательно, качество фото в слабоосвещённых местах должно быть лучше. Также в новую модель на основную и на фронтальную камеры добавили поддержку cinematic mode (режим "Киноэффект"), благодаря чему камера при съёмке будет переводить фокус с одного объекта на другой. Однако снимать видео в этом режиме можно только при разрешении 1080p и 30 к/с. Ещё появилась возможность съёмки в максимальном разрешении 4К при 60 к/с (Dolby Vision), обратный двукратный оптический зум.

Процессор. В новой версии чип A14 Bionic заменён на A15 Bionic. По быстродействию iPhone 13 стал лучше, чем многие другие смартфоны. Правда, ведущий также отметил, что, вероятнее всего, сильной разницы между этими процессорами нет.