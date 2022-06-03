Xiaomi 12S и Mix Fold 2 могут анонсировать в ближайшие недели

Так, накануне сразу два смартфона бренда — Xiaomi 12S и Mix Fold 2 — прошли сертификацию китайского регулятора 3C. По мнению специалистов, под модельным номером 2206123SC «прячется» Xiaomi 12S, в то время как 22061218C — это Xiaomi Mix Fold 2.

На данный момент нет точных данных, какими именно будут два новых флагмана Xiaomi. Но то, что они появились в базе данных 3С, говорит об их очень скором анонсе.