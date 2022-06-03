Xiaomi 12S и Mix Fold 2 могут анонсировать в ближайшие недели

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Xiaomi 12S и Mix Fold 2 могут анонсировать в ближайшие неделиНа фоне этого об устройствах известно удивительно мало
За последние пару недель в Сети ходило немало слухов о грядущих флагманах Xiaomi. Теперь же начало вырисовываться что-то более конкретное.
Так, накануне сразу два смартфона бренда — Xiaomi 12S и Mix Fold 2 — прошли сертификацию китайского регулятора 3C. По мнению специалистов, под модельным номером 2206123SC «прячется» Xiaomi 12S, в то время как 22061218C — это Xiaomi Mix Fold 2.
На данный момент нет точных данных, какими именно будут два новых флагмана Xiaomi. Но то, что они появились в базе данных 3С, говорит об их очень скором анонсе.
Напомним, что более ранние утечки инсайдеров говорили, что новый складной смартфон китайского бренда получит 8,1-дюймовый гибкий дисплей, выполненный по технологии LTPO. Внешний экран будет поменьше — всего 6,56 дюйма. В основу Mix Fold 2 ляжет Snapdragon 8 Gen 1.