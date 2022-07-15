Xiaomi 12S Ultra разгромил iPhone 13 Pro Max в игровом тесте

Смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, который представляет собой улучшенную версию стандартного Gen 1 благодаря 4-нм техпроцессу TSMC. По данным Qualcomm, этот чип предлагает на 10% более высокую производительность процессора и на 10% более высокую тактовую частоту графического процессора, чем его предшественник. Кроме того, он на 30% более энергоэффективный.

При запуске ресурсоёмкой игры Genshin Impact Xiaomi 12S Ultra работал с более высокой частотой кадров, чем другие лучшие смартфоны 2022 года. Его средний FPS составил 57,7. Помимо этого, Xiaomi 12S Ultra оставался довольно холодным по сравнению с другими смартфонами.