Xiaomi 12T Pro и Xiaomi 12T: чем отличаются и какой стоит покупать

Велика ли на самом деле разница между Xiaomi 12T Pro и 12T по характеристикам и на деле?

Комплектация у смартфонов одинаковая. В коробке вместе с устройствами лежат кабель Type-C, быстрая зарядка в 120 Вт, силиконовый чехол. По внешнему виду отличий тоже никаких.

По звуку есть разве что едва уловимая разница в пользу Pro-версии. Хотя ведущему иногда звучание 12Т нравилось больше.

Экраны практически идентичны. Максимальная яркость при этом у 12T Pro - 1700 нит, у 12T - 1500 нит. В целом оба экрана показывают себя хорошо.

Далее - о «железе». На Xiaomi 12T Pro установлен процессор Snapdragon 8+ Gen 1 (8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти), на 12T - Dimensity 8100 Ultra (8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти). Pro-версия имеет некоторое преимущество перед 12T. С результатами тестирования процессоров вы можете ознакомиться ниже.