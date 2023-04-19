Xiaomi 12T Pro и Xiaomi 12T: чем отличаются и какой стоит покупать

Xiaomi 12T Pro и Xiaomi 12T: чем отличаются и какой стоит покупатьОба этих смартфона - достойные
В одном из выпусков на YouTube-канале «SMART ОБЗОР» эксперт выяснил, какой смартфон Xiaomi приобретать выгоднее: 12T Pro или 12T.
Велика ли на самом деле разница между Xiaomi 12T Pro и 12T по характеристикам и на деле?
Комплектация у смартфонов одинаковая. В коробке вместе с устройствами лежат кабель Type-C, быстрая зарядка в 120 Вт, силиконовый чехол. По внешнему виду отличий тоже никаких.
По звуку есть разве что едва уловимая разница в пользу Pro-версии. Хотя ведущему иногда звучание 12Т нравилось больше.
Экраны практически идентичны. Максимальная яркость при этом у 12T Pro - 1700 нит, у 12T - 1500 нит. В целом оба экрана показывают себя хорошо.
Далее - о «железе». На Xiaomi 12T Pro установлен процессор Snapdragon 8+ Gen 1 (8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти), на 12T - Dimensity 8100 Ultra (8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти). Pro-версия имеет некоторое преимущество перед 12T. С результатами тестирования процессоров вы можете ознакомиться ниже.
В PUBG 12T с ультра-пресетом 12T выдаёт 38-40 к/с без просадок, с максимальной графикой и ультра-частотой кадров вы можете получить стабильные 60 к/с. Нагревается смартфон при этом максимум до 40 градусов.
12T Pro в PUBG показывает те же результаты. В Genshin Impact 12T Pro почти всё время идёт с 58-60 к/с, 12T выдаёт 60 к/с, но периодически проваливается на максимальных настройках графики до 40 к/с.
Аккумулятор в обоих случаях имеет объём 5000 мА*ч. Но по автономности устройства отличаются друг от друга не особо сильно. Оба могут работать при примерно 7 часах дисплея. Быстрее разряжается вместе с тем Pro-версия.
Заряжаются оба смартфона быстро, но 12T Pro оказывается чуть шустрее. При ускоренной зарядке батарея нагревается до 45 градусов. До 100% в этом случае можно зарядить за 19 минут, в режиме без ускорения - за 25 минут. Что касается 12T, то с ускорением он полностью заряжается за 23 минуты, без ускорения - за 33 минуты.
Основной модуль у 12T Pro имеет 200 МП, 12T - 108 МП. Остальные объективы одинаковые. При хорошем освещении разница в снимках есть, но лишь иногда. При этом снимки с 12T Pro в режиме 200 МП весят по 50-60 МБ, поэтому вы вряд ли постоянно будете так фотографировать. В авторежиме при нормальном освещении разницы в плане деталей никакой, вечером и ночью Pro снимает временами чуть лучше. В целом результат получается очень схожий, поэтому ради камеры брать 12T Pro вместо 12T смысла нет.
В записи видео в 4К 30 к/с отличия между смартфонами есть, но они не особо заметны. При этом Pro-версия может писать видео даже в 8К. Также у 12T есть ограничение по записи видео в 4К 30 к/с: не более 8 минут, а потом запись автоматически отключается.
Вывод
Xiaomi 12T и 12T Pro - это в буквальном смысле близнецы. У 12T Pro немного мощнее процессор, но заметите вы это только в случае, если любите играть в Genshin Impact. Также у него чуть лучше звук, возможность записывать видео в 4К без ограничений по времени, камера в 200 МП. Учитывая разницу в цене между моделями, смысла брать 12T Pro вместо 12T нет никакого.