Xiaomi 12X — новый компактный флагман компании

Но если верить свежей утечке, либо то был фейк, либо IT-гигант работает сразу над двумя небольшими смартфонами с топовым «железом» на борту.

Авторитетный интернет-инсайдер Кацпер Скржипек опубликовал изображение из базы IMEI, на котором можно явно увидеть, что Xiaomi работает над неанонсированным телефоном Xiaomi 12X. Модельный номер аппарата — 2112123AG. При этом последняя буква G говорит о том, что устройство разрабатывается для глобального рынка (global market).