Xiaomi 12X — новый компактный флагман компании

Xiaomi 12X — новый компактный флагман компанииМаленькие телефоны снова в моде?
Но если верить свежей утечке, либо то был фейк, либо IT-гигант работает сразу над двумя небольшими смартфонами с топовым «железом» на борту.
Авторитетный интернет-инсайдер Кацпер Скржипек опубликовал изображение из базы IMEI, на котором можно явно увидеть, что Xiaomi работает над неанонсированным телефоном Xiaomi 12X. Модельный номер аппарата — 2112123AG. При этом последняя буква G говорит о том, что устройство разрабатывается для глобального рынка (global market).
По словам Скржипека, Xiaomi 12X получит Snapdragon 870 в качестве основы, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и 50 Мп основную камеру. Последнее и отличает 12X от 12 mini — последнему слухи приписывали 108 Мп камеру в основном блоке.
О компактности устройства говорят его габариты: 145.4 x 65.4 мм. Это заметно меньше более привычных для Xiaomi размеров.