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Xiaomi 12X — новый компактный флагман компании

Маленькие телефоны снова в моде?
Некоторое время назад в сети всплыла информация о некоем Xiaomi 12 mini — компактном флагмане, разрабатываемом в стенах китайской компании.
Xiaomi 12X — новый компактный флагман компании

Но если верить свежей утечке, либо то был фейк, либо IT-гигант работает сразу над двумя небольшими смартфонами с топовым «железом» на борту.

Авторитетный интернет-инсайдер Кацпер Скржипек опубликовал изображение из базы IMEI, на котором можно явно увидеть, что Xiaomi работает над неанонсированным телефоном Xiaomi 12X. Модельный номер аппарата — 2112123AG. При этом последняя буква G говорит о том, что устройство разрабатывается для глобального рынка (global market).

Xiaomi 12X — новый компактный флагман компании

По словам Скржипека, Xiaomi 12X получит Snapdragon 870 в качестве основы, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и 50 Мп основную камеру. Последнее и отличает 12X от 12 mini — последнему слухи приписывали 108 Мп камеру в основном блоке.

О компактности устройства говорят его габариты: 145.4 x 65.4 мм. Это заметно меньше более привычных для Xiaomi размеров.

Источник: Android Authority
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