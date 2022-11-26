Xiaomi 13 Pro получит впечатляющую производительность

Xiaomi 13 Pro под номером модели 2210132C оснащён восьмиъядерным процессором. Результаты у смартфона хорошие. По одноядерной производительности он набрал 1504 балла, а по многоядерной — 5342 балла. Становится ясно, что в качестве процессора выступает Snapdragon 8 Gen 2.

Также указано, что устройство работает под управлением Android 13 и имеет 12 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что Xiaomi 13 Pro оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX989, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и вторым 50-мегапиксельным телеобъективом. По слухам, смартфон будет питать аккумулятор ёмкостью 4800 мАч.