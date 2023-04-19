Xiaomi 13 Ultra "на минималках" или серьезный конкурент: слиты изображения смартфона Realme 11

Устройство отличается кольцевой формой камерой и кожаной задней панелью зеленого цвета. Инсайдер также подтвердил, что смартфон будет официально представлен в мае.

Кроме того, флагман серии Realme 11 уже прошел сертификацию китайского регулятора TENAA, раскрыв некоторые из своих ключевых спецификаций.

Устройство будет поставляться с большим 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и будет работать на базе однокристальной системы Mediatek Dimensity 1080. Он будет доступен в конфигурациях с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флэш-памяти.

Основная камера флагмана серии Realme 11 заимеет впечатляющие 200 мегапикселей, а дополнительные модули будут оснащены 8 и 2 мегапикселями.

Смартфон также будет поддерживать 67-ваттную зарядку.