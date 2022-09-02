Xiaomi 13 Ultra обошёл iPhone 13 Pro Max в тесте камеры

Камера Xiaomi 12S Ultra оказался на пятом месте в глобальном рейтинге DxOMark. Устройство набрало 138 баллов, выбив iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max из топ-5, устройствам Apple дали по 137 баллов.

Специалисты хвалят флагман Xiaomi за общее качество снимков в большинстве случаев. В ночном режиме камера выдаёт широкий динамический диапазон, что хорошо сказывается на съёмке в условиях плохой освещённости.

Широкоугольная и зум-камеры обеспечивают отличное изображение на разных расстояниях. При видеосъёмке смартфон предлагает расширенный динамический диапазон, естественную передачу текстур и хорошую экспозицию.

При этом эксперты отмечают, что иногда снимки, сделанные в одно и то же время, могут сильно отличаться друг от друга, а предварительный просмотр фото не всегда соответствует окончательному изображению. Кроме того, 12S Ultra сталкивается с некоторыми трудностями в условиях специфической освещённости, например, при сценах с высокой контрастностью.