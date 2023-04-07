Xiaomi 13 Ultra официально появится в продаже в России

По информации kacskrz, смартфон будет продаваться в Китае, странах Европы, России и на Тайване. А вот доказательств того, что прошивка будет адаптирована под Индию, Индонезию, Турцию и Японию, нет.

Ожидается, что Xiaomi 13 Ultra будет одним из самых продвинутых камерофонов на рынке. Ему приписывают следующие характеристики: AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, четыре 50-мегапиксельных модуля в системе камер, аккумулятор ёмкостью 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт.