Xiaomi 13 Ultra продержится на 1% заряда целый час

Компания объявила, что два чипа собственной разработки, Surge P2 и G1, помогут при оптимизации времени автономной работы. Благодаря этим чипам и доработанному ПО, Xiaomi утверждает, что телефон может проработать до часа на 1% заряде или поддерживать 12 минут голосовой связи при том же заряде.

Точная емкость аккумулятора пока не разглашается компанией, но, по слухам, она составляет 4900 мАч. Ожидается, что дисплей телефона будет 6,7 дюйма с разрешением 3200 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он будет оснащен 50-Мп четверной камерой и 32-Мп фронтальной камерой, аппаратной основой станет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и 12 ГБ оперативной памяти. Объем памяти телефона составит 256 ГБ, но, по слухам, она не будет расширяемой.