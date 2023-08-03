16:40, 03 августа 2023
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Xiaomi 13T Pro получил новейший процессор Dimensity 9200+На китайском рынке это будет Redmi K60 Ultra
Xiaomi официально подтвердила некоторые ключевые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Redmi K60 Ultra. Устройство, которое на мировом рынке, как ожидается, будет называться Xiaomi 13T Pro, будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 9200+.
Dimensity 9200+ позволит K60 Ultra стать сильным конкурентом топовым Snapdragon 8 Gen 2 и даже превзойти некоторых из них.
Помимо мощного чипсета, Redmi K60 Ultra будет оснащен визуальным процессором PixelWorks X7 с алгоритмом, разработанным компанией Xiaomi. Этот процессор уже использовался в других популярных телефонах, таких как OnePlus 11 и Realme GT2 Explorer Master, и обеспечивает интерполяцию кадров с низкой задержкой для более плавной визуализации при высокой частоте кадров.