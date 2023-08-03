Xiaomi 13T Pro получил новейший процессор Dimensity 9200+

Помимо мощного чипсета, Redmi K60 Ultra будет оснащен визуальным процессором PixelWorks X7 с алгоритмом, разработанным компанией Xiaomi. Этот процессор уже использовался в других популярных телефонах, таких как OnePlus 11 и Realme GT2 Explorer Master, и обеспечивает интерполяцию кадров с низкой задержкой для более плавной визуализации при высокой частоте кадров.