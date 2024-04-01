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Опубликовано 01 апреля 2024, 09:00
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Xiaomi 14 Ultra получил поддержку 5,5G со скоростью 5 Гбит/с

Пока лишь в ограниченном числе регионов
Последний флагман Xiaomi, 14 Ultra, побил собственные рекорды скорости передачи данных благодаря китайскому 5.5G (5G-A).
Xiaomi 14 Ultra получил поддержку 5,5G со скоростью 5 Гбит/с
© Ferra

Это значительный скачок вперед по сравнению с 5G, обеспечивающий десятикратное увеличение пропускной способности сети. В тестах China Mobile смартфон Xiaomi 14 Ultra показал скорость загрузки в 5 Гбит/с.

Но преимущества 5.5G не ограничиваются только скоростью. Она также обещает значительное снижение задержки (времени, которое требуется для передачи данных), улучшение масштабируемости соединения для работы с большим количеством устройств и повышение энергоэффективности.

В настоящее время технология 5.5G тестируется лишь в некоторых китайских городах на таких телефонах, как Xiaomi 14 Ultra, vivo X100 Pro и OPPO Find X7, и ее повсеместное внедрение может занять некоторое время.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Китай
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#Xiaomi
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#скорость
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#интернет