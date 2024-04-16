Xiaomi 14 Ultra признали разочаровывающим смартфоном с кучей конструктивных просчётов

Один из первых заметных минусов Xiaomi 14 Ultra — несбалансированность. Дело в том, что блок камер у него довольно тяжёлый, а остальная часть — слишком лёгкая. И верхняя часть постоянно перевешивает, когда держись смартфон одной рукой.

Удивительно, но всего за два дня блок камеры уже поцарапался. А стоит смартфон 1000 долларов.

Кроме того, если вы купите китайскую версию Xiaomi 14 Ultra, то вам придётся менять прошивку на глобальную, иначе вам на телефон не будут приходить уведомления из различных мессенджеров и других приложений.

Если вы попытаетесь пользоваться Xiaomi 14 Ultra на солнце, то это будет тяжело из-за блестящего экрана. Также очень странно, что за такие большие деньги можно получить только урезанное стерео.