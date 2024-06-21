Xiaomi 15 одним из первых получит неанонсированный Qualcomm Snapdragon 8 Gen4

Xiaomi уже не раз получала права на первое использование флагманских процессоров Qualcomm. Спекуляции в технических кругах говорят о том, что продуктом Xiaomi, запланированным на конец октября, может быть Xiaomi 15.

Snapdragon 8 Gen4 знаменует собой переход Qualcomm на передовой 3-нм техпроцесс TSMC. Ожидается, что чипсет будет оснащен специальным большим ядром с тактовой частотой до 4,2 ГГц, использующим фирменную архитектуру Qualcomm Nuvia Phoenix для повышения вычислительных возможностей.

Xiaomi 15 может получить 1,5K-дисплей, гладкий дизайн из металла и стекла, а также передовые возможности камеры, включая основной сенсор 50 Мп, ультраширокоугольный 50 Мп и телеобъектив 50 Мп 3.X с широкой диафрагмой.