Глобальная версия, замеченная под модельным номером 24129PN74G, поддерживает GSM, WCDMA, LTE и NR. Она также появилась в базе данных FCC, подтвердив конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Устройство будет работать под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS 2, основанной на Android 15.

Ожидается, что глобальный вариант будет повторять китайскую модель. Основные характеристики включают процессор Snapdragon 8 Elite, аккумулятор емкостью 5 400 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт, а также 6,36-дюймовый LTPO OLED-дисплей. Экран будет иметь разрешение 1200×2670 пикселей, динамическую частоту обновления 1 Гц-120 Гц, поддержку Dolby Vision и HDR10+.

Что касается камер, то устройство будет оснащено 50-мегапиксельной «трехлинзовой» установкой, охватывающей основной, сверхширокоугольный и телеобъектив.