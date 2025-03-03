Xiaomi 15 поставили в пример другим Android-смартфонам из-за ИИ-функций

Опубликовано 03 марта 2025, 03:451 мин.
Xiaomi 15 поставили в пример другим Android-смартфонам из-за ИИ-функцийУпрощает работу с искусственным интеллектом
Серия Xiaomi 15 предлагает более удобный способ использования инструментов искусственного интеллекта для написания текстов, сделав их доступными из меню выбора текста. Это позволяет пользователям уточнять, обобщать или переписывать текст в любом приложении, не переключаясь между различными сервисами. Именно за это смартфон хвалят Android Authority в своей недавней статье.
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Большинство других брендов Android, таких как Google и OnePlus, ограничивают возможности ИИ для написания текста определенными приложениями или собственными клавиатурами. Например, телефоны Pixel требуют Gboard для «корректуры» с помощью ИИ, а OnePlus ограничивает свой набор инструментов ИИ приложением «Заметки».
Подход Xiaomi более удобен, позволяя пользователям получать доступ к инструментам ИИ без проблем во всех приложениях.