Xiaomi 15 поставили в пример другим Android-смартфонам из-за ИИ-функций

Большинство других брендов Android, таких как Google и OnePlus, ограничивают возможности ИИ для написания текста определенными приложениями или собственными клавиатурами. Например, телефоны Pixel требуют Gboard для «корректуры» с помощью ИИ, а OnePlus ограничивает свой набор инструментов ИИ приложением «Заметки».

Подход Xiaomi более удобен, позволяя пользователям получать доступ к инструментам ИИ без проблем во всех приложениях.