Xiaomi 15 Pro впервые сняли вживую в руках вице-президента компании

Хотя дизайн сохраняет сходство с предыдущими моделями, он имеет интересные обновления, включая камеру с отдельно стоящей вспышкой. Телефон представлен в черном цвете, при этом ожидаются дополнительные варианты в белом и серебристом цветах. По слухам, модуль камеры может получить обновление материала, возможно, с использованием керамики.

Что касается характеристик, ожидается, что Xiaomi 15 Pro будет оснащен дисплеем размером 6,78 дюйма с плавной частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства может находиться предстоящий чипсет Snapdragon 8 Elite, в паре с 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

В области камеры предполагается, что она будет оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором с переменной диафрагмой от f/1,4 до f/2,5, а также 50-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным телевиком с эквивалентным фокусным расстоянием 120 мм и 5-кратным зумом.

Для автономности телефон, как предполагается, будет иметь батарею емкостью 6,000 мАч, поддерживающую как 80-ваттную беспроводную, так и 90-ваттную проводную зарядку.