Xiaomi 15 Ultra дебютировал в Китае в преддверии глобального запуска

Телефон оснащен новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителями на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Его 6,73-дюймовый WQHD+ AMOLED-дисплей обладает четким разрешением, адаптивной частотой обновления 1−120 Гц и пиковой яркостью 3 200 нит.

Одной из главных изюминок устройства является система камер. Основная 50-Мп камера использует 1-дюймовый сенсор Sony с оптической стабилизацией изображения (OIS). Также есть 50-Мп телеобъектив (3-кратный зум), 50-Мп сверхширокоугольная камера (угол обзора 115°) и 200-Мп перископический объектив. Фронтальная камера на 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 6 000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 18 Вт. Телефон выпускается в черном, белом, хромированном и зеленом/серебристом цветах, а некоторые модели отделаны веганской кожей.