Xiaomi 15 Ultra станет первым смартфонов с Bluetooth 6.0 и HyperAI

Xiaomi 15 Ultra дебютирует в Китае через два дня, наряду с другими новинками, такими как Redmi Book Pro 16 2025. Однако его глобальный показ запланирован на 2 марта.

Примечательно, что устройство станет первым смартфоном с официальной поддержкой Bluetooth 6.0 — функции, которую обеспечивает процессор Snapdragon 8 Elite, но которая пока не используется в других флагманах, таких как OnePlus 13 или Galaxy S25 Ultra.