Телефоны
Опубликовано 30 июля 2025, 14:24
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Xiaomi 15T готовится к запуску — смартфон прошёл сертификацию в Таиланде

И Сингапуре
Xiaomi готовит к выходу новые смартфоны — 15T и 15T Pro. Модель 15T уже получила сертификацию в Таиланде (NBTC) и Сингапуре (IMDA), что говорит о скором запуске. Ожидается, что официальная презентация состоится в августе или сентябре.
Xiaomi 15T готовится к запуску — смартфон прошёл сертификацию в Таиланде

© Xiaomi

Хотя документы сертификации не раскрывают технические характеристики, по слухам, Xiaomi 15T получит тройную основную камеру:

  • основной модуль на 50 МП с сенсором OmniVision OVX8000,

  • широкоугольную камеру на 13 МП,

  • телеобъектив на 50 МП с сенсором Samsung ISOCELL JN5.

Также сообщается, что смартфон будет оснащён батареей на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Подробности о других характеристиках пока не появились.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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