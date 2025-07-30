Xiaomi 15T готовится к запуску — смартфон прошёл сертификацию в Таиланде

Хотя документы сертификации не раскрывают технические характеристики, по слухам, Xiaomi 15T получит тройную основную камеру:

основной модуль на 50 МП с сенсором OmniVision OVX8000,

широкоугольную камеру на 13 МП,

телеобъектив на 50 МП с сенсором Samsung ISOCELL JN5.

Также сообщается, что смартфон будет оснащён батареей на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Подробности о других характеристиках пока не появились.