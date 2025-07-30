Xiaomi 15T готовится к запуску — смартфон прошёл сертификацию в Таиланде

Опубликовано 30 июля 2025, 14:241 мин.
Xiaomi 15T готовится к запуску — смартфон прошёл сертификацию в ТаиландеИ Сингапуре
Xiaomi готовит к выходу новые смартфоны — 15T и 15T Pro. Модель 15T уже получила сертификацию в Таиланде (NBTC) и Сингапуре (IMDA), что говорит о скором запуске. Ожидается, что официальная презентация состоится в августе или сентябре.
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Хотя документы сертификации не раскрывают технические характеристики, по слухам, Xiaomi 15T получит тройную основную камеру:
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основной модуль на 50 МП с сенсором OmniVision OVX8000,
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широкоугольную камеру на 13 МП,
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телеобъектив на 50 МП с сенсором Samsung ISOCELL JN5.
Также сообщается, что смартфон будет оснащён батареей на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Подробности о других характеристиках пока не появились.