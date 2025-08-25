Xiaomi 15T Pro в медном дизайне сняли вживую

По слухам, основной модуль камеры будет на 50 МП (OmniVision OVX9100), также есть 13 МП ультраширокий объектив и 50 МП телеобъектив от Samsung. Фронтальная камера, вероятно, получит сенсор Samsung S5KKDS.

Сердцем смартфона станет процессор MediaTek Dimensity 9400+, в паре с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Есть слухи о версии с 1 ТБ памяти для некоторых рынков. Батарея рассчитана на 5 500 мА·ч и поддерживает быструю проводную зарядку 90 Вт.

Базовая модель Xiaomi 15T будет доступна с 12 ГБ RAM и 256 ГБ памяти за € 649 и выйдет в трёх цветах: золотом, сером и чёрном. Модель Pro с 128 ГБ может стоить € 799, а вариант на 256 ГБ — € 899.

Оба смартфона уже появились в сертификационных базах.