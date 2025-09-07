Xiaomi 16 показали на утекшем рендере

Опубликовано 07 сентября 2025, 17:151 мин.
Xiaomi 16 показали на утекшем рендереРаскрыт до анонса
В конце этого месяца Qualcomm представит новый флагманский процессор, который сейчас называют Snapdragon 8 Elite 2, а возможно — Snapdragon 8 Elite Gen 5. После этого, как пишут СМИ, Xiaomi, как ожидается, покажет новую линейку флагманов: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Max, все они будут работать на этом чипе. Недавно в сети появился рендер одного из этих смартфонов.
Источник рендера — известный китайский инсайдер Ice Universe. Точно неизвестно, какой именно модели изображение принадлежит, но видно, что на экране — обои HyperOS 3, которая будет установлена на всех моделях серии Xiaomi 16. Говорят, что у нового смартфона будут «самые узкие симметричные рамки» и «самые закруглённые углы экрана среди всех мобильных телефонов».
В линейке Xiaomi 16 модель 16 и 16 Pro будут примерно одного размера, но Pro получит более мощные характеристики. Модель Pro Max — это увеличенная версия Pro.