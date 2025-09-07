Xiaomi 16 показали на утекшем рендере

Раскрыт до анонса

В конце этого месяца Qualcomm представит новый флагманский процессор, который сейчас называют Snapdragon 8 Elite 2, а возможно — Snapdragon 8 Elite Gen 5. После этого, как пишут СМИ, Xiaomi, как ожидается, покажет новую линейку флагманов: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Max, все они будут работать на этом чипе. Недавно в сети появился рендер одного из этих смартфонов.