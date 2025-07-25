Xiaomi 16 Ultra получит телевик на 200-МП

Сенсор S5KHPE имеет большой размер 1/1,4 дюйма и маленькие пиксели 0,56 мкм. Это значит, что камера лучше захватывает свет и делает более четкие снимки даже при плохом освещении. В ней также есть технологии обработки изображений с шумоподавлением.

Xiaomi 16 Ultra будет работать на мощном процессоре Snapdragon 8 Elite 2. Главная камера на 50 МП дополнит телеобъектив.

Емкость аккумулятора примерно 7000−7500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной зарядки

Осталось дождаться официального анонса.