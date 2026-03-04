Xiaomi 17 и 17 Ultra появились в России: камеры Leica, Snapdragon 8 Elite и съёмка 8K

Xiaomi 17 — это компактный флагман с 6,3-дюймовым экраном. Он получил основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией и два дополнительных модуля (телефото и сверхширокоугольный) тоже по 50 Мп. Аккумулятора емкостью 6330 мАч хватит надолго, есть быстрая зарядка на 100 Вт.

Xiaomi 17 Ultra — модель для любителей мобильной фотографии. У нее большой 6,9-дюймовый экран и главный 1-дюймовый сенсор Light Fusion 1050L, который отлично снимает даже при плохом освещении. Внимания заслуживает телефото-камера на 200 Мп с регулируемым фокусным расстоянием.

Цены в М.Видео:

Xiaomi 17 (12/256 ГБ) — 84 999 рублей , (16/512 ГБ) — 94 999 рублей .

Xiaomi 17 Ultra (16/512 ГБ) — 124 999 рублей, (16 ГБ/1 ТБ) — 134 999 рублей.

До конца марта на новинки действует скидка до 5 000 рублей. Для покупателей предусмотрена расширенная гарантия на 2 года и возможность один раз бесплатно заменить разбитый экран в первые полгода.