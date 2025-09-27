Xiaomi 17 Pro получит чехол, превращающий его в рабочую «ретро-консоль»

Аксессуар подключается по Bluetooth, не содержит рекламы и имеет собственный аккумулятор на 200 мАч, которого хватает до 40 дней. Заряжать телефон можно прямо в чехле, но беспроводная зарядка при этом недоступна.

Напомним, у 17 Pro есть дополнительный экран сзади размером 2,66 дюйма — он показывает уведомления, музыку, вызовы и др. И даже служит для управления камерой. Основной экран — 6,3 дюйма, а у 17 Pro Max он больше — 6,8 дюйма.