Xiaomi 17 Ultra получил радиосертификацию

Недавно устройство с номером модели 2512BPNDAC появилось в базе китайской радиосертификации. По данным экспертов, это именно Xiaomi 17 Ultra, который, по слухам, поступит в продажу в Китае в феврале 2026 года. Сертификация подтвердила поддержку Ultra-Wideband (UWB) — технологии сверхширокополосной связи. Для глобального рынка устройства с похожими номерами моделей (2512BPNDAG и 2512BPNDAI) были замечены в базе GSMA IMEI в июле.

Что касается характеристик, Xiaomi 17 Ultra, как ожидается, получит камеру с главным сенсором 50 Мп размером 1 дюйм, 50-Мп сверхширокоугольный объектив Sony LYT-600 и 200-Мп перископ с 3−5-кратным оптическим зумом. Смартфон, скорее всего, будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, хотя компания также работает над новым чипом Xring O2.