Телефоны
Опубликовано 21 сентября 2025, 18:50
1 мин.

Xiaomi 17 Ultra получил радиосертификацию

Задолго до запуска
Xiaomi покажет Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max, 30 сентября в Китае. В эту линейку также войдут Xiaomi 17 Ultra и 17S Pro, преемники прошлогодних моделей Xiaomi 15 Ultra и 15S Pro, пишут СМИ. Но кое-что СМИ уже узнали о серии.
Xiaomi 17 Ultra получил радиосертификацию

© Xiaomi

Недавно устройство с номером модели 2512BPNDAC появилось в базе китайской радиосертификации. По данным экспертов, это именно Xiaomi 17 Ultra, который, по слухам, поступит в продажу в Китае в феврале 2026 года. Сертификация подтвердила поддержку Ultra-Wideband (UWB) — технологии сверхширокополосной связи. Для глобального рынка устройства с похожими номерами моделей (2512BPNDAG и 2512BPNDAI) были замечены в базе GSMA IMEI в июле.

Что касается характеристик, Xiaomi 17 Ultra, как ожидается, получит камеру с главным сенсором 50 Мп размером 1 дюйм, 50-Мп сверхширокоугольный объектив Sony LYT-600 и 200-Мп перископ с 3−5-кратным оптическим зумом. Смартфон, скорее всего, будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, хотя компания также работает над новым чипом Xring O2.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Xiaomi
,
#связь